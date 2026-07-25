Motociclista resultó herido tras un choque en Barrio Industrial

El conductor fue trasladado al hospital por presentar lesiones, mientras que los controles de alcoholemia dieron resultado negativo.

Un motociclista sufrió lesiones durante la madrugada de este sábado luego de protagonizar un choque con un automóvil en el Barrio Industrial de Comodoro Rivadavia.

De acuerdo con la información policial, el siniestro se registró pasadas las 2:00, cuando por causas que aún se investigan colisionaron un Toyota Corolla y una motocicleta.

Tras el impacto, el conductor del rodado menor manifestó sentir fuertes dolores en la pierna derecha y molestias en la cabeza. Ante esta situación, se solicitó la presencia de personal médico, que dispuso su traslado al Hospital Regional para una evaluación más exhaustiva.

En el lugar, los efectivos verificaron la documentación de ambos vehículos y de sus conductores. Durante el procedimiento se constató que el motociclista circulaba sin el seguro obligatorio vigente, por lo que se le labró el acta de infracción correspondiente.

Asimismo, personal de Tránsito Municipal practicó los test de alcoholemia a ambos conductores, cuyos resultados fueron negativos, descartando la ingesta de alcohol como factor en el siniestro. Las circunstancias que originaron la colisión son materia de investigación.