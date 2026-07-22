Automovilista despistó y chocó contra un semáforo en avenida Yrigoyen

El siniestro ocurrió durante los primeros minutos de este miércoles en la esquina con Namuncurá.

Un automóvil despistó durante los primeros minutos de este miércoles y terminó colisionando contra el semáforo ubicado en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Namuncurá, la prolongación de Alem.

Según las primeras informaciones, el hecho involucró únicamente a un Fiat Cronos de color rojo, cuyo conductor perdió el control por causas que aún se encuentran bajo investigación. Como consecuencia del impacto, el vehículo terminó contra la estructura del semáforo.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, por lo que el incidente solo dejó daños materiales.

Si bien las circunstancias del despiste todavía no fueron establecidas oficialmente, una de las principales hipótesis apunta a que la presencia de hielo sobre la calzada, en el marco de la ola polar que afecta a la ciudad, pudo haber contribuido a la pérdida de control del rodado.

Las autoridades trabajan para determinar las causas del siniestro y se aguarda información oficial que permita esclarecer cómo se produjo el choque.