Conducía alcoholizado, despistó sobre una senda peatonal y agredió a inspectores y policías

El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes sobre la avenida Ducós, en inmediaciones del hipermercado Jumbo.

Un joven de 27 años fue detenido durante la madrugada de este lunes luego de protagonizar un incidente vial y generar disturbios al negarse a un control de alcoholemia en la avenida Ducós, en las inmediaciones del hipermercado Jumbo.

El episodio ocurrió alrededor de la 1:30, cuando un efectivo de la Unidad Regional que circulaba por la zona advirtió que un Toyota Yaris rojo había quedado sobre la senda peatonal, con dos ocupantes en su interior que no lograban descender del vehículo por sus propios medios.

Personal de la Comisaría Seccional Primera acudió al lugar y, al entrevistarse con el conductor, identificado por sus iniciales E. S., constató que presentaba evidentes signos de intoxicación alcohólica, como fuerte aliento etílico, dificultades para coordinar sus movimientos y un discurso incoherente.

Ante esa situación, se solicitó la presencia de inspectores de la Dirección General de Tránsito para realizar el test de alcoholemia. Sin embargo, el automovilista se negó a someterse al control y reaccionó de manera agresiva, intentando agredir tanto a los inspectores municipales como al personal policial que intervenía en el procedimiento.

Frente a la actitud del conductor y con el fin de evitar que la situación se agravara, los efectivos procedieron a su aprehensión por infracción a los artículos 158 y 161 del Código de Convivencia Ciudadana de Chubut. El joven fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia Contravencional.

Posteriormente, los padres del detenido se hicieron presentes en el lugar y, tras acreditar el vínculo, quedaron a cargo del vehículo, cuya documentación se encontraba en regla, y del acompañante, un joven de 23 años que también presentaba signos de haber ingerido alcohol.

Del procedimiento fueron notificadas la fiscal de turno, Ailín Vega, y la Fiscalía Contravencional, que intervienen en las actuaciones correspondientes.