Choque en Malvinas y Rivadavia con dos mujeres hospitalizadas

Ocurrió durante la madrugada de este sábado y uno de los conductores estaba ebrio.

Un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este sábado en la esquina de avenida Rivadavia e Islas Malvinas dejó como saldo dos mujeres hospitalizadas y un conductor con alcoholemia positiva.

El hecho se registró alrededor de las 4:30, cuando personal de la Seccional Segunda de Policía acudió al lugar tras recibir un aviso sobre una colisión entre dos vehículos.

Al arribar, los efectivos constataron que un Peugeot 208, conducido por un hombre de 50 años, había impactado contra un Renault Sandero al mando de un joven de 25 años.

Como consecuencia del fuerte choque, dos mujeres de 29 y 31 años que viajaban como acompañantes en el Peugeot sufrieron distintas dolencias en las piernas, los brazos y la cabeza. Ambas fueron asistidas en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Médicas (SEM 107) y posteriormente trasladadas al Hospital Regional para una evaluación más exhaustiva.

La Policía verificó la documentación de ambos vehículos, sin detectar irregularidades. No obstante, al realizar los controles de alcoholemia, se estableció que el conductor del Peugeot presentaba 0,68 gramos de alcohol por litro de sangre, por encima del límite permitido. En tanto, el conductor del Renault Sandero arrojó resultado negativo.