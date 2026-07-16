Conducía alcoholizado y volcó en el ingreso a Astra

Un hombre volcó su vehículo en el ingreso al barrio Astra. Tras el test de alcoholemia, se confirmó que conducía con 1.84 g/L de alcohol en sangre.

Un hombre de 37 años volcó su vehículo Toyota Corolla anoche en el ingreso al barrio Astra, sobre la ruta en sentido sur a norte, tras perder el control de la unidad y conducir bajo los efectos del alcohol.

El hecho ocurrió cerca de las 23:30 horas, informó Crónica. Al arribar al lugar, el personal de la Comisaría de Próspero Palazzo constató que el rodado se encontraba volcado sobre uno de sus laterales. El conductor fue hallado en el interior del habitáculo sin presentar lesiones de gravedad.

Al realizar las pericias de rigor, el personal de Tránsito efectuó el test de alcoholemia al automovilista, el cual arrojó un resultado positivo de 1.84 g/L. Respecto a la mecánica del accidente, el propio conductor explicó que "al aproximarse al ingreso del mencionado barrio perdió el control de la unidad y, al intentar estabilizarla, mordió la banquina, provocando el vuelco".

Tras el impacto, el equipo médico examinó al ciudadano en el sitio. Aunque el facultativo confirmó que no presentaba heridas de consideración, dispuso su traslado preventivo al nosocomio local para una evaluación exhaustiva. Finalmente, la expareja del conductor se hizo presente en el lugar para ser notificada de lo ocurrido y quedar a cargo del vehículo siniestrado.