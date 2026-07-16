Le secuestraron la moto por manejar alcoholizado

Tenía 0,92g/l de alcohol en sangre y venía realizando maniobras peligrosas.

Ayer, por la noche, a las 22 horas, personal de la seccional Mosconi detuvo la marcha de un motociclista a bordo de una Mondial LD-110 que circulaba realizando maniobras peligrosas cerca de la rotonda de avenida Granzon y Mario Morejón.

Es así que al identificarlo pudieron constatar que se trataba de un hombre de 33 años desocupado que estaba bajo los efectos del alcohol.

Se convocó a personal de Tránsito Municipal, que le realizó el test de alcoholemia arrojando resultado positivo con 0,92g/l de alcohol en sangre.

Por todo ello, se le labró una infracción y se secuestró el motovehículo para luego depositarlo en el Corralón Municipal.