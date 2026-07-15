La Selección desafió la prohibición con un mensaje por Malvinas

La restricción acordada entre la FIFA, el Gobierno de Javier Milei e Inglaterra impidió el ingreso de banderas y mensajes vinculados a las Islas Malvinas durante el partido. Tras la clasificación a la final, la Selección Argentina respondió con un gesto que colocó el reclamo de soberanía en el centro de la celebración.

El duelo entre Argentina e Inglaterra trascendió lo futbolístico desde mucho antes del pitazo inicial. En la previa del encuentro, la FIFA, en acuerdo con el Gobierno de Javier Milei e Inglaterra, dispuso la prohibición del ingreso de banderas y de cualquier mensaje relacionado con las Islas Malvinas, una decisión que generó una fuerte efervescencia entre los argentinos por tratarse de un reclamo histórico de soberanía.

Con el triunfo consumado y la clasificación a la final asegurada, la respuesta llegó desde el propio campo de juego. Los jugadores de la Selección desplegaron una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", un gesto que rápidamente se convirtió en una de las imágenes más significativas de la jornada.

El mensaje también se reflejó en las declaraciones posteriores. Durante la entrevista con la periodista Sofía Martínez, Leandro Paredes fue consultado por la bandera y respondió completando la consigna: "Las Malvinas son argentinas... y serán".

Por su parte, Lisandro Martínez remarcó que el enfrentamiento con Inglaterra tiene un significado especial por todo el contexto que lo rodea, en referencia a la historia.

La aparición de la bandera en los festejos fue interpretada como una respuesta a la prohibición previa y como una reafirmación del reclamo argentino sobre la soberanía de las Islas Malvinas.