Lautaro Martínez rompió en llanto: "Soñé que lo iba a hacer"

Lautaro Martínez rompió en llanto en sus primeras declaraciones tras el partido de Argentina e Inglaterra por semifinales del Mundial. El delantero se refirió al gol que realizó, que fue responsable del triunfo del seleccionado. “Lo soñé, te lo juro. Le dije a Alexis que iba a hacer el gol, que iba a entrar y lo iba a ganar”, dijo en declaraciones televisivas.

La Argentina dio vuelta el partido en el tiempo adicionado. Lionel Messi envió un centro con la derecha, tras un palo de Alexis Mac Allister, y Lautaro Martínez apareció por el segundo para conectar de cabeza y marcar el 2-1 ante Inglaterra.

Ante las preguntas sobre el partido, Martínez no logró contestar por su emoción. “No sé, la verdad...”, dijo y se quebró. “Es muy fuerte de verdad. Desde la primera vez que mi viejo me compró un par de botines siempre soñé con hacer este gol”, expresó.

La Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra en el Atlanta Stadium y se clasificó a la final del Mundial, donde defenderá el título frente a España. Después de un partido muy disputado, el equipo de Lionel Scaloni reaccionó en el tramo final y revirtió el resultado en siete minutos.

El Toro continuó en llanto, hasta que finalmente pudo hablar de su familia, uno de los componentes centrales para su estabilidad emocional en este Mundial. “[Es] Para mi vieja, que el día que me fui a Racing... mamá nunca dejó de tender mi cama. Y eso para mí vale más que un gol y que una final”, señaló.

Se refirió a la importancia de sus vínculos durante este mes y medio. “Tengo amigos e hijos que me han cambiado la vida desde que han llegado. Bajé un cambio. Disfruto de esto. Mi hija me hizo bajar un cambio, mi hijo me hizo bajar tres, y hoy soy un hombre y disfruto de la vida”, sostuvo.

Y sumó: “Lo soñé, te lo juro. Le dije a Alexis [Mac Allister] que iba a hacer el gol. Le dije a Facu Medina en el banco, que iba a entrar y lo iba a ganar. Muy difícil hoy. Me quedó a mí. Enzo [Fernández] hizo un golazo también”.

Sostuvo que este equipo “sigue demostrando de lo que está hecho”. “Ellos se cansaron. Presionaron 60 minutos y después ya no daban más. Cuando encontraron el gol después se metieron atrás y eso nos generó más tranquilidad a la hora de mover la pelota. Hicimos ancha la cancha y al final conseguimos los dos goles y después de tres años y medio volvemos a jugar una final del mundo”, afirmó.