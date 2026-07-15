El mensaje de Liam Gallagher después de la victoria Argentina

Pocos minutos después de que Argentina eliminara a Inglaterra por 2-1 en la semifinal del Mundial 2026, el músico de Oasis felicitó a la Selección con un mensaje que se viralizó en minutos.

El cantante publicó en su cuenta de X: “Respeto a los muchachos, no es el derecho divino de nadie a ganar el Mundial. Felicitaciones a Argentina, el mejor equipo ganó. ¡Hacia adelante y de lado! LG. Beso”. El posteo se viralizó al instante y desató una nueva oleada de afecto entre los fanáticos argentinos del vocalista de Oasis.

El mensaje llegó tras un partido que Gallagher siguió con la tensión propia de quien tiene lealtades cruzadas. Un día antes del encuentro en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el músico había publicado en la misma red social una frase que ya circulaba entre hinchas de ambos países: “Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen”. Aquel posteo había generado miles de respuestas, en su mayoría cargadas de humor y afecto por parte de seguidores argentinos.

La previa también tuvo su propio intercambio. Una usuaria había escrito que estaba “lista para pelear con Liam por Argentina vs. Inglaterra” pero que él había “elegido la paz”. Gallagher respondió con dos palabras: “Estoy asustado”. Otro usuario le recordó su historial de optimismo con el Manchester City en la Premier League y le preguntó si confiaba en una victoria inglesa. La respuesta del cantante fue directa: “Escucha, Argentina es mega, tienen a Messi y todo eso, pero tengo el presentimiento de que vamos a ganar el Mundial”. El resultado del miércoles en Atlanta dejó ese presentimiento sin efecto.

Con la clasificación argentina ya consumada, el tono del posteo posterior al partido fue bien distinto. La frase en inglés —“Respect to the lads it’s nobody’s GOD given right to win the WC congratulations to Argentina best team won onwards n sideways LG x”— no dejó margen para interpretaciones: Gallagher reconoció la superioridad de la Albiceleste sin reservas. En apenas minutos, los usuarios de Argentina se ubicaron entre los más activos en la sección de comentarios.