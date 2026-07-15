De Felippe: "Hay partidos que trascienden el fútbol"

El entrenador y veterano de la Guerra de Malvinas compartió un emotivo mensaje tras la victoria de la Selección argentina y agradeció el gesto del plantel, al que definió como "una inmensa caricia al alma".

La victoria de la Selección argentina despertó múltiples reacciones, entre ellas la de Omar De Felippe, quien expresó su emoción con un mensaje cargado de significado desde su condición de veterano de la Guerra de Malvinas.

A través de sus redes sociales, el entrenador sostuvo que "hay partidos que trascienden el fútbol" y agradeció al plantel argentino por "la enorme alegría y la inmensa caricia al alma" que, según expresó, le regalaron a quienes vivieron el conflicto bélico.

En el cierre de su publicación, De Felippe reflexionó sobre el valor simbólico del deporte: "El deporte nunca cambia la historia, pero a veces ayuda a sanar emociones que siguen muy vivas".