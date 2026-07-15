El siniestro ocurrió sobre la calle Golfo San José al 1100. Bomberos Voluntarios lograron extinguir las llamas que afectaron a un Ford Ka.

Se incendió un auto en Rada Tilly y no hubo personas heridas

Un automóvil se incendió este martes por la tarde en la localidad de Rada Tilly, lo que motivó un importante despliegue de personal policial y de Bomberos Voluntarios. Afortunadamente, el hecho no dejó personas lesionadas.

El incidente se registró cerca de las 19:10, cuando el Centro de Monitoreo alertó sobre un vehículo que se encontraba envuelto en llamas en la calle Golfo San José al 1100.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría de Rada Tilly constataron que el fuego afectaba a un Ford Ka, mientras que dotaciones de Bomberos ya trabajaban para controlar y extinguir el incendio.

De acuerdo con el relato de la propietaria del vehículo, se encontraba en la vivienda de su madre cuando percibió un intenso olor a quemado. Al salir a verificar la situación, observó que su automóvil estaba incendiándose.

La mujer no sufrió lesiones ni requirió asistencia médica. Además, manifestó desconocer qué pudo haber provocado el inicio del fuego.

Las causas del incendio aún no fueron determinadas y serán materia de investigación.