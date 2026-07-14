Los Tilos: determinan qué viviendas son habitables

Se trata de peritajes estructurales en viviendas de la zona afectada por el deslizamiento del cerro Hermitte.

Los equipos técnicos pertenecientes a la Dirección General de Obras Particulares, dependiente de la Secretaría de Ordenamiento Territorial del Municipio, continuaron este martes con los relevamientos en el sector denominado Los Tilos. Las tareas de inspección se concretaron en viviendas de las manzanas 27, 28 y 29.

En este marco, los relevamientos de cada una de las viviendas afectadas consisten en establecer su habitabilidad, el nivel de fisuras y si existe algún riesgo de colapso. Para la próxima semana está previsto que concluyan las evaluaciones, que son fundamentales para garantizar la seguridad habitacional de los vecinos.

Sobre el tema, el ingeniero civil a cargo de los peritajes, Alejandro Sardón, afirmó que las inspecciones “se están desarrollando a buen ritmo, de acuerdo al cronograma que ha establecido la Municipalidad. Estamos finalizando la tarea, ya que nos queda aproximadamente una semana más de trabajo para ir completando las visitas de las últimas viviendas”.

En ese sentido, indicó que “los informes finales los confeccionamos en paralelo y comenzarán a entregarse la semana que viene”, al tiempo que agradeció a los propietarios de las viviendas que “colaboraron con mucha predisposición para que podamos cumplir con el cronograma previsto”.

Cabe resaltar que los peritajes que se están llevando adelante determinarán qué vivienda se encuentra en situación habitable y segura y cuáles deben intervenirse para evitar riesgos mayores.