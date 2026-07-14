El hecho ocurrió este lunes sobre la avenida Yrigoyen. El presunto autor fue demorado a pocas cuadras.

Detuvieron a un hombre por dañar un auto en pleno centro

Un hombre de 33 años fue detenido este lunes por la tarde luego de ser acusado de provocar daños en un vehículo estacionado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en pleno centro de Comodoro.

El incidente se registró alrededor de las 18, cuando personal de la Comisaría Seccional Tercera fue alertado sobre un sujeto que había ocasionado daños en un Peugeot 208, específicamente en la puerta trasera lateral derecha.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el propietario del automóvil, quien informó que el responsable ya se había retirado caminando por calle Juan Pevet en dirección a Antonio Cañal.

Con los datos aportados por la víctima, los uniformados iniciaron un recorrido preventivo por la zona y lograron localizar al sospechoso frente a un taller ubicado sobre calle Antonio Cañal.

El hombre, identificado como Pablo Bernardo S., de 33 años, fue demorado y trasladado a la Comisaría Seccional Tercera, donde quedó alojado a la espera de la audiencia de control de detención, en el marco de la causa por daños.