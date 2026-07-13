Fue en pleno partido de la Selección. Además de sustraer televisores y una balanza, rompieron el túnel de frío.

La balanza que se robaron cuesta $1,5 millones y hubo que tirar pescado por los vidrios rotos

La propietaria de la pescadería Estrella de Mar, ubicada sobre avenida Kennedy al 1600, relató el difícil momento que atravesó luego del robo sufrido durante la noche del sábado, mientras se disputaba el partido entre Argentina y Suiza.

Victoria Quintana explicó que el hecho ocurrió alrededor de las 00:20, cuando delincuentes forzaron la reja de ingreso, destrozaron la puerta principal y accedieron al interior del comercio.

"Nos reventaron la puerta, rompieron el túnel de frío donde estaban los mariscos y la pesca fina, se llevaron los televisores con los que hacíamos publicidad y la balanza grande de más de 30 kilos", contó.

Según publica El Comodorense, uno de los elementos de mayor valor sustraído fue una balanza profesional marca Crets, de más de 30 kilos, valuada en aproximadamente 1,5 millones de pesos, herramienta indispensable para el funcionamiento diario del negocio. Por ese motivo, Quintana pidió colaboración a la comunidad para recuperarla.

"Si alguien intenta vender una balanza marca Crets de más de 30 kilos, por favor que avise a la Policía. Es mi herramienta de trabajo", solicitó.

A las pérdidas ocasionadas por el robo se sumó otro perjuicio importante: gran parte de la mercadería debió ser descartada, ya que los delincuentes rompieron los vidrios del sector de frío y los restos de cristal contaminaron los productos.

"El precio estimado de la balanza que se llevaron es de un millón y medio. Además, la mercadería la tuve que tirar por los vidrios rotos. También tengo que reparar la puerta y la reja", lamentó.

La comerciante señaló que el emprendimiento fue inaugurado hace apenas diez meses, luego de que su esposo quedara sin trabajo, y destacó el esfuerzo que implicó poner en marcha el negocio.

"Somos emprendedores. Todo lo armamos con mucha voluntad, esfuerzo y sacrificio. Todos los días salimos a trabajar para salir adelante y cuando pasan estas cosas hay que empezar de nuevo", expresó.

Quintana también manifestó la sensación de inseguridad que atraviesan muchos comerciantes de la ciudad. "Como sociedad sentimos mucha impotencia. La Policía hace su trabajo hasta donde puede, nos cuidan, pero todo es limitado", afirmó.

Según indicó, los efectivos policiales encontraron la barreta utilizada para cometer el robo, la cual quedó secuestrada como evidencia en la investigación.

De cara al futuro, aseguró que reforzará las medidas de seguridad del comercio. "Sí o sí voy a poner cámaras y alarma por una cuestión de seguridad. Lo que necesitamos es mayor presencia policial, sobre todo en momentos donde la ciudad está más movilizada, como ocurrió con el Mundial", concluyó.