Huyeron tras una pelea y abandonaron una camioneta con un arma de fuego

Una camioneta fue secuestrada durante la madrugada de este sábado luego de que sus ocupantes huyeran en medio de un conflicto ocurrido en la zona de La Loma. En el interior del vehículo, visible desde el exterior, los efectivos observaron lo que sería un arma de fuego.

El hecho se registró alrededor de las 6:10, cuando personal de la Comisaría Seccional Segunda realizaba tareas de despeje en inmediaciones de los locales nocturnos y fue alertado sobre una pelea en la esquina de las calles Alvear y Rivadavia.

Al llegar al lugar, los uniformados dispersaron a los involucrados, quienes se desplazaron hacia Alem y Rivadavia. Si bien continuaban intercambiando insultos y provocaciones, no llegaron a enfrentarse físicamente. En ese contexto, algunos de los presentes advirtieron a los policías que uno de los hombres portaba un arma de fuego y que había subido a una camioneta Toyota Hilux de color blanco.

Los efectivos intentaron identificar al sospechoso, un hombre de aproximadamente entre 25 y 30 años, quien descendió del vehículo junto a otros dos individuos. Sin embargo, aprovechando un nuevo momento de tensión con el resto del grupo, los tres escaparon del lugar a pie, dejando abandonada la camioneta.

Ante esta situación, la Policía dispuso el secuestro preventivo del rodado y solicitó una orden de requisa, ya que desde el exterior se podía observar la presencia de una presunta arma de fuego dentro del habitáculo.

La investigación continúa con el objetivo de identificar a los ocupantes del vehículo y determinar la procedencia del arma hallada.