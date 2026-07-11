Otra detención ciudadana en barrio Las Américas

La Policía intervino al encontrar a dos hombres forcejeando y estableció que uno de ellos había intentado cometer un robo.

Un hombre de 35 años fue detenido durante la madrugada de este sábado en el barrio Las Américas, luego de que presuntamente intentara sustraer una rueda de un vehículo estacionado en una vivienda.

De acuerdo con fuentes policiales, el procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 4:30, cuando efectivos que realizaban un patrullaje preventivo observaron a dos hombres enfrentándose físicamente en la vía pública.

Al intervenir, los uniformados constataron que uno de los involucrados era el propietario del inmueble, quien golpeaba al sospechoso con un soporte de platillos de batería tras advertir el presunto intento de robo.

Tras recabar los primeros testimonios, el personal policial determinó que el hombre agredido habría intentado sustraer una rueda de un vehículo, por lo que fue aprehendido en el lugar.

Finalmente, el sospechoso fue trasladado a la Comisaría Seccional Quinta, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.