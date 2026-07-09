Lograron reducirlo cuando escapaba de la vivienda con una caja de herramientas. Lo retuvieron hasta que llegó la policía.

Los dueños atraparon a un ladrón en su cocina

Pasadas las 4:25 de este jueves, en jurisdicción policial de la Seccional Segunda de Comodoro Rivadavia, los dueños de una vivienda atraparon a un ladrón y lo retuvieron hasta la llegada de un patrullero.

Desde el Centro de Monitoreo alertaron a la Seccional Segunda que una persona había ingresado al interior del patio de una vivienda ubicada en calle San Martín.

Según el reporte oficial, personal policial se dirigió al lugar y se entrevistó con los propietarios de la vivienda, quienes habían reducido a un hombre, de 45 años.

El denunciante manifestó que lo despertó un ruido proveniente de la cocina. Al ir a verificar lo ocurrido, observó a un hombre que se estaba llevando un maletín con herramientas. El ladrón intentó escapar y fue reducido por los habitantes de la casa.

Se constató que el delincuente había escalado un cerco de alrededor de 2,70 metros para ingresar.

El ladrón permanece detenido en la comisaría a la espera de comparecer en la audiencia de control ante el juez penal de turno.