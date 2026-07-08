Torres firmó el decreto para licitar la construcción del nuevo acueducto

Acompañó la firma el intendente Othar Macharashvili. La obra demandará una inversión provincial superior a los $110.000 millones.

En el marco del Plan Galina, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, firmó junto al intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, el decreto que autoriza el llamado a licitación pública internacional para la construcción del nuevo acueducto de la ciudad. Del encuentro participaron además el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola, y el subsecretario de Servicios Públicos de Chubut, Ezequiel Suazo.

La obra contempla la construcción del nuevo acueducto entre las estaciones de bombeo Cerro Negro y Valle Hermoso, una intervención estratégica que permitirá resolver de manera definitiva los históricos problemas de abastecimiento de agua que afectan a Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Sarmiento.

La iniciativa forma parte del Programa Sistema de Acueductos Sostenibles, aprobado por la Legislatura Provincial, e incluye además un conjunto de obras complementarias. La inversión provincial prevista asciende a $110.414.492.400,86, consolidándose como una de las obras de infraestructura hídrica más importantes de las últimas décadas para la región.

Al respecto, Torres destacó que “después de mucho tiempo, vamos a poder concretar algo que estaba pendiente desde hace muchísimos años: una obra que ningún gobierno anterior hizo y que va a resolver de manera definitiva el problema histórico de abastecimiento de agua en toda la región sur”.

Asimismo, el mandatario sostuvo que “este acueducto le mejora la calidad de vida a miles de vecinos porque no estamos hablando solamente de caños bajo tierra o de una obra de ingeniería: estamos hablando de garantizar un derecho básico y de terminar con décadas de parches y soluciones transitorias que afectaron a los vecinos de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Sarmiento”.

SOLUCION DEFINITIVA

La obra “Nuevo Acueducto entre E.B. Cerro Negro y Valle Hermoso y Obras Complementarias” prevé una inversión provincial de $110.414.492.400,86.

El llamado se realizará mediante licitación pública internacional y el plazo para la presentación de ofertas se extenderá hasta el próximo 28 de agosto, a las 12 horas, en la sede de la Unidad Ejecutora Provincial, ubicada en Moreno Nº 676 de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

La ejecución del proyecto permitirá ampliar la capacidad del sistema de abastecimiento de agua para toda la región, fortaleciendo la infraestructura existente y garantizando un servicio más seguro y confiable para las localidades de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Sarmiento, beneficiando de manera directa a miles de familias.