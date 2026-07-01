La rotura fue detectada este miércoles en cercanías de la Estación de Bombeo de Cerro Negro.

Detectan una avería en el acueducto, pero por ahora no habrá corte de agua

Una avería en el Acueducto del '99 fue detectada durante las primeras horas de la tarde de este miércoles en inmediaciones de la Estación de Bombeo de Cerro Negro.

Desde el Departamento de Saneamiento y el Departamento Sistema Acueductos y Acuíferos de la prestadora del servicio, la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), informaron que, hasta el momento, la situación no obliga a interrumpir la distribución de agua potable, ya que las reservas principales se encuentran en niveles óptimos.

No obstante, advirtieron que algunos barrios o sectores de la ciudad podrían experimentar una disminución en la presión del servicio domiciliario mientras se desarrollan los trabajos de reparación.

Personal operativo ya se encuentra en el lugar realizando las tareas de desagote para luego avanzar con la intervención sobre el acueducto afectado.

Ante esta situación, las autoridades solicitaron a la comunidad hacer un uso racional del agua hasta que finalicen las reparaciones y el sistema opere con total normalidad.