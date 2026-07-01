Qué pasó entre Sofi Martínez y los jugadores de la Selección Argentina

Paula Varela habló sobre la relación de la periodista deportiva con los jugadores y reveló versiones que volvieron a ponerla en el centro de la escena.

Sofi Martínez volvió a quedar en el foco de atención durante el Mundial por su cercanía con la Selección Argentina. La periodista deportiva, una de las figuras más reconocidas por su carisma y estilo frente a las cámaras, ya había sido protagonista de distintos comentarios durante la Copa del Mundo de Qatar por sus entrevistas y el vínculo que mostraba con los futbolistas, especialmente con Lionel Messi.

Ahora, en esta nueva edición del torneo, comenzaron a circular nuevamente versiones sobre un supuesto cambio en la relación de Sofi con el plantel argentino. Según contó Paula Varela en A24, durante el programa de Horacio Cabak, la periodista habría quedado más alejada de los jugadores y surgieron rumores sobre una supuesta “prohibición”.

“Este Mundial comenzó diferente para ella, no se la vio cercana a la Selección y más alejada de Messi de lo que podíamos esperar. El otro día lo saludó a Maxi López y a ella, que estaba al lado, no le hizo ni un gesto”, relató Varela al analizar la situación.

Las versiones que volvieron a poner en escena a Sofi Martínez

Durante su intervención, Paula Varela también hizo referencia a rumores que apuntaban a un supuesto malestar de Antonela Roccuzzo por algunas situaciones que habían generado comentarios en el pasado. “Algunos dicen que está prohibida por Antonela Roccuzzo, que no le habrían gustado algunas miraditas y algunas cosas”, afirmó.

Sin embargo, la propia Sofi Martínez había contado tiempo atrás que recibió un mensaje de Antonela luego de que circularan versiones que la vinculaban con Lionel Messi. Según reveló la periodista, la esposa del capitán argentino se comunicó con ella y le expresó: “a la gilada ni cabida”.

En medio de su relato, Varela también sumó otro rumor que circula desde hace tiempo y que involucraría a Sofi con otro integrante de la Selección Argentina que estaría en pareja. La periodista aclaró que se trataría de una supuesta situación más cercana a una aventura que a un romance formal.

“Habrían tenido algo en el aire, se habla de un avión. Pero eso no se puede contar”, lanzó Varela. Y agregó: “No sé si podemos dar nombres, porque es picante. Se habla de un pequeño romance en un vuelo, hubo turbulencias”.

Las declaraciones volvieron a abrir el debate alrededor de Sofi Martínez y su vínculo con el mundo de la Selección, aunque hasta el momento se trata únicamente de versiones y comentarios surgidos en el ámbito mediático.