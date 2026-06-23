Nadia Epstein acusó a Del Moro de estafar gente en Gran Hermano

La exparticipante del reality de Telefe, quien fuera parte en 2007, criticó las decisiones del conductor sobre el formato famoso del canal.

Nadia Epstein, una de las figuras más emblemáticas y recordadas de la edición 2007 del reality "Gran Hermano", volvió a colocarse en el centro de la escena mediática al expresar declaraciones sumamente tajantes. Durante una entrevista, la exestratega no se guardó absolutamente nada y disparó munición gruesa contra su histórica rival de juego Marianela Mirra —quien se consagrara ganadora en aquella oportunidad—, extendiendo además sus duras críticas hacia la figura del actual conductor, Santiago del Moro, a quien acusó de engañar al público mediante las dinámicas que rigen el sufragio telefónico.

En una charla íntima concedida al espacio periodístico "Siempre primicias", Epstein rememoró las históricas rispideces que mantuvo en el pasado con Mirra. Tras calificarla con un duro insulto al tildarla de “conchuda”, la entrevistada aseveró que el transcurrir de las temporadas terminó por respaldar su antigua postura competitiva.

“El tiempo me dio la razón” porque “se casó con un violador”, disparó de forma cruda en alusión al vínculo de Mirra con el exgobernador de la provincia de Tucumán, José Alperovich, quien afronta una condena judicial.

No obstante, el foco principal del malestar de Nadia se concentró en las decisiones de producción que guían el destino de "Gran Hermano Generación Dorada", el envío que actualmente lidera del Moro en la pantalla chica. “Es una cagada. Está muy manoseado, dejó de tener la esencia de lo que siempre fue Gran Hermano, que era el aislamiento”, argumentó con severidad, remarcando que para su óptica la presente entrega dilapidó el espíritu constitutivo del proyecto.

Para profundizar en su análisis, Epstein puso de relieve los constantes ingresos y egresos de personalidades a la casa, señalando que la rigurosidad del encierro ya no se respeta en absoluto.

“No se cumple. Ya es una puerta giratoria. Falta que digan ‘chicos, me voy a comprar puchos a la esquina y vuelvo’. Principalmente Andrea del Boca que ya entró y salió muchísimas veces. No está más la esencia de contar historias, que es lo que hacía al espectador sentirse identificado con tal o cual participante”, sentenció disconforme.

La exparticipante también posó su mirada crítica sobre los comportamientos que la producción busca incentivar dentro del recinto, diferenciándolo de las experiencias que le tocó vivenciar a ella en su época de jugadora.

“Ahora los motivan a que, poco más, agarren un cuchillo pero no para que lleguen a acuchillarse, solo a rasparse. Me parece un montón. No es el Gran Hermano que yo viví y disfruté”, puntualizó con desagrado, dando pie a su queja más severa referida a los constantes repechajes.

Al evaluar las conductas del presentador del programa frente a las eliminaciones y posteriores regresos, la entrevistada no dudó en catalogar la maniobra como un perjuicio económico para la audiencia que invierte capital apoyando a sus favoritos.

“Es del Moro siendo del Moro. Me parece ridículo y una estafa a la gente. Porque si hay una placa armada, yo estoy votando para que alguien se vaya, se va y a las dos semanas la vuelven hacer entrar… ¿es joda? Yo ya puse plata para que esa persona se vaya y vuelve”, disparó con indignación.

Para finalizar, Nadia arriesgó que ve como potencial finalista a su allegado Emanuel Di Gioia, aunque reconoció que evita consumir el material del programa debido a los cambios que sufrió la estructura del formato. En esa misma línea, detalló los motivos económicos por los cuales se alejó de los paneles de discusión tradicionales. “Pretendían que vaya por el mismo cachet de los chicos que salían de la casa. Después fui al stream por el cariño que le tengo a Coty Romero. Fui por ella, una vez y nada más”, concluyó de forma tajante.