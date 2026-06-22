Qué dijo Ariel Rodríguez tras su exabrupto en el corte de TyC Sports

El periodista salió a explicar qué pasó con el micrófono abierto de TyC Sports y la frase sobre el juego en el Mundial 2026.

Luego del insólito blooper televisivo que se volvió viral en todas las redes sociales, Ariel Rodríguez decidió dar la cara para aclarar la incómoda situación en la previa del partido entre la Selección Argentina y Austria. El conductor deportivo explicó el verdadero contexto de su polémica frase sobre el Mundial 2026 en TyC Sports y le bajó el tono.

A través de un video grabado desde los pasillos del estadio, el presentador detalló que todo se originó por una conversación estrictamente privada. "Me dicen que al aire sale la frase 'mundial de mierda' con Joaquín, hablando de la interna. Esta es una interna que tenemos todos los días, no es lo que pienso, no lo dije al aire", aseguró de forma contundente para calmar las aguas.

En esa misma línea, remarcó que estaban debatiendo sobre el nivel competitivo y la cantidad de participantes. "Hablamos del buen juego y mal juego, y yo lo que digo es que es un torneo donde hay un par de equipos al ser muchos... que obviamente hay un par de selecciones que se aprovechan de eso y terminan marcando muchos goles", argumentó frente a la cámara.

Para finalizar su descargo y dejar definitivamente atrás el momento viral, el periodista de TyC Sports reafirmó su valoración sobre el nivel de los seleccionados que se encuentran en la competencia. "Estamos hablando de un muy buen mundial, que es simplemente una cargada interna que tenía con Joaquín, no es lo que pienso", concluyó.