Con el doblete que le anotó a Austria, el capitán de la Selección Argentina llegó a los 18 goles y superó el récord del alemán Miroslav Klose, que tenía 16.

Messi es el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo

Lionel Messi rompió un histórico récord en las Copas del Mundo al alcanzar los 18 tantos tras un doblete convertido ante Austria por la segunda fecha del Mundial 2026.

El capitán argentino volvió a ser determinante en una nueva cita mundialista y alcanzó un registro que parecía inalcanzable, superando definitivamente la línea del alemán Miroslav Klose y quedando en soledad como el máximo artillero en la historia del torneo.

Messi había llegado a este encuentro tras una actuación consagratoria en el debut frente a Argelia, donde marcó un triplete en la goleada por 3-0. Con esos tres tantos, el rosarino había alcanzado los 16 goles en Mundiales, igualando el récord histórico. Sin embargo, con sus dos goles ante Austria, logró quebrar la marca y escribir una página definitiva en la historia del fútbol.

El recorrido del capitán argentino en las Copas del Mundo comenzó en Alemania 2006, cuando marcó su primer gol ante Serbia y Montenegro en la contundente victoria por 6-0. Ocho años más tarde, en Brasil 2014, tuvo una de sus actuaciones más productivas con cuatro tantos en fase de grupos ante Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria (en dos ocasiones).

En Rusia 2018, en una participación más discreta en lo personal, convirtió un solo gol ante Nigeria en la última fecha de la fase inicial. Y fue en Qatar 2022 donde recuperó todo su poder de fuego, con siete goles que resultaron decisivos en el camino hacia el título mundial de la Selección Argentina.

Ya en el Mundial 2026, Messi firmó una actuación inicial inolvidable ante Argelia y luego completó la gesta frente a Austria para alcanzar la cima absoluta del registro histórico.

Una vez más, el capitán argentino aparece en el centro de la escena global para seguir ampliando una leyenda que ya trasciende generaciones. Messi y sus goles en Mundiales:

Alemania 2006:

Uno a Serbia y Montenegro

Brasil 2014:

Uno a Bosnia y Herzegovina

Uno a Irán

Dos a Nigeria

Rusia 2018:

Uno a Nigeria

Qatar 2022:

Uno a Arabia Saudita

Uno a México

Uno a Australia

Uno a Países Bajos

Uno a Croacia

Dos a Francia

EE.UU., Canadá y México 2026:

Tres a Argelia

Dos a Austria