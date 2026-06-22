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Tras el intenso partido hubo gran festejo en Caleta

Inmediatamente después del triunfo del equipo argentino, con apasionante final ante el austríaco, el “seleccionado popular” de Caleta Olivia invadió el micro centro.

El festejo por el 2 -0 que aseguró el pase a los 16vos.de final con dos golazos se concentró con la plazoleta del Gorosito y hubo un gran despliegue de camisetas y banderas nacionales, muchas de ellas estampadas con las figuras de Messi y Maradona, además de bengalas.

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En el entorno del icónico monumento caravanas de autos, motos y bicicletas, completaron el ruidoso festejo familiar, el cual extendió por casi dos horas.

Al igual que en todo el país, la tensión futbolística se disipó en los últimos segundos y es de esperar que medida que avance el campeonato mundial, se vaya incrementando la cantidad de gente que confía en que el equipo de Scaloni ganará la cuarta copa.

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