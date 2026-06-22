Vendían lotes fiscales por redes sociales

En un trabajo conjunto con la Policía, se llevó adelante al fin de la semana una serie de operativos preventivos y de recuperación de espacios públicos en el sector de El Faro, con el objetivo de detener el avance de ocupaciones irregulares y proteger el patrimonio municipal.

Durante el procedimiento, personal municipal procedió al desalojo de una vivienda precaria construida sobre un terreno sin autorización. Asimismo, se efectuó el levantamiento de cercos perimetrales y amojonamientos no autorizados en distintos sectores.

Uno de los puntos críticos abordados fue el desmantelamiento de una platea de hormigón ubicada dentro de un lote fiscal, que estaba siendo ofrecido de manera ilegal a través de redes sociales.

En este contexto, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, ratificó la postura del Municipio, al enfatizar que "no permitiremos la usurpación de tierras ni la venta ilegal de espacios públicos. Estas acciones ponen en riesgo el ordenamiento urbano y exponen a los ciudadanos a estafas".

La Secretaría reiteró que cualquier intento de ocupación o venta irregular de tierras será denunciado ante la Justicia, por lo que se solicita a los vecinos que antes de adquirir cualquier parcela, consulten en las oficinas municipales para verificar la legalidad de la misma.

Finalmente, el titular de la cartera sostuvo que la gestión municipal reafirma su compromiso con el control del territorio y la defensa de la tierra pública, garantizando a los vecinos que el acceso a la vivienda se realice siempre a través de los mecanismos legales correspondientes.