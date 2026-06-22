Confirman un nuevo caso de hantavirus en Bariloche

La mujer es esposa de un paciente que tuvo hantavirus hace unos 45 días. Había cumplido el aislamiento preventivo sin síntomas.

Desde el Hospital Ramón Carrillo de San Carlos de Bariloche se confirmó un nuevo caso de hantavirus registrado en la región. Se trata de una mujer mayor de edad, esposa de un paciente que cursó la enfermedad hace aproximadamente 45 días y que ya recibió el alta médica.

Según se informó, la mujer había cumplido el período de aislamiento preventivo de 21 días indicado para contactos estrechos, tiempo durante el cual no presentó síntomas y tampoco se había reintegrado a su actividad laboral.

No obstante, en los últimos días comenzó con un cuadro que inicialmente fue atribuido a una infección urinaria. Posteriormente presentó fiebre, mialgias y tos, por lo que se activaron los protocolos sanitarios correspondientes.

Finalmente, los estudios de laboratorio confirmaron el diagnóstico de hantavirus.

Actualmente, la paciente se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intermedios del Hospital Zonal Bariloche, donde permanece por precaución y bajo monitoreo estricto. Su estado general es estable, indicaron desde el centro de salud.

Desde el Hospital y el Área de Epidemiología señalaron que se están llevando adelante las tareas de control de foco y seguimiento de contactos, de acuerdo con los protocolos vigentes.

Asimismo, se informó que el Hospital Zonal Bariloche continuará comunicando la evolución de la paciente.

Fuente: El Cordillerano