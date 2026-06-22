Los Tilos: solucionan un grave peligro de anegamiento

Tras un intenso operativo de bacheo y nivelación de la calzada, se erradicó una falla que amenazaba con filtrar agua en las viviendas del sector.

Durante la semana pasada, la Municipalidad a través de la subsecretaría de Vialidad dependiente de la secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, llevó adelante en la calle Diego Simón de barrio Los Tilos, el bacheo y la nivelación de la calzada para evitar que el agua de las lluvias se estancara y produjera filtraciones en las viviendas de las inmediaciones.

Sobre el tema, el subsecretario, Walter Navarro, explicó que “luego del movimiento sísmico producido en la zona a principio de año, había quedado una deformación en el hormigón, que afectaba a un par de vecinos cada vez que llovía. Es por ello –continuó- que procedimos a la intervención de la calzada, a partir de la remoción de todo el material dañado donde se estancaba el agua y se construyó una nueva caída para el escurrimiento.

Cabe señalar que los trabajos se realizaron durante la semana pasada por espacio de tres días de labor continua, logrando dar una rápida respuesta a los vecinos para evitar nuevas filtraciones en sus hogares y devolver la tranquilidad definitiva a las familias del área”.