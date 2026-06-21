Cayó Uriel Durán: lo buscaban por el crimen del vendedor ambulante

Se trata del tercer hermano que habría participado del asesinato de Nicolás Cardozo, en octubre del año pasado en la estación de servicio Rodrigo.

Uriel Durán era buscado por el crimen del vendedor ambulante, Ariel Nicolás Cardozo (25), ocurrido en la madrugada del 5 de octubre de 2025 en inmediaciones de la estación de servicio Rodrigo, en Yrigoyen y Pellegrini.

La víctima –oriunda de la provincia de Buenos Aires- fue asesinada de un disparo en el rostro- en un hecho del que también habrían participado Branco y Thiago Durán, hermanos del detenido este domingo y que ya están tras las rejas.

Uriel Durán fue capturado este domingo a la madrugada por su supuesta participación en el asalto a un camionero en Garayalde. Este nuevo delito tuvo lugar el sábado a la tarde, cuando el trabajador del volante fue interceptado con fines de robo. Le llevaron 43 millones de pesos, luego de dispararle en el abdomen. Junto con Uriel Durán, fue detenido su padre y otro hermano.

Uriel Durán, entonces, es el último involucrado en el crimen del joven Cardozo que ahora está en condiciones de responder ante la Justicia, ya que Branco Durán fue detenido inmediatamente, mientras Thiago Benjamín cayó el pasado 1 de mayo, junto a Nadir Adriel “Ñoqui” Vera (30), buscado por el doble crimen de Rodrigo Nieves y Agustina Asencio.