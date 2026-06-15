La víctima tenía 28 años y fue hallada sin vida en una vivienda de Tres Isletas, Chaco. La acusada, de 60 años y madre de la joven, se presentó voluntariamente en una comisaría y quedó a disposición de la Justicia.

Mató a su hija de una puñalada y quedó detenida

Un crimen familiar sacude a la localidad chaqueña de Tres Isletas. Una mujer de 60 años fue detenida, acusada de haber asesinado a su hija, Pamela Magalí Gauna, de 28 años, de una puñalada dentro de una vivienda del barrio Grisetti.

La investigación se inició alrededor de las 21:30 del sábado, cuando un hombre se presentó en una dependencia policial y denunció que su hermana le había confesado haber matado a su hija. A partir de esa información, una comisión policial se dirigió al domicilio señalado.

Al ingresar a la vivienda, los efectivos encontraron a la joven sin signos vitales y activaron de inmediato el protocolo judicial correspondiente. La escena fue preservada para el trabajo de peritos y especialistas.

Mientras se realizaban las primeras diligencias, los investigadores fueron informados de que Irma Gladis Pérez, madre de la víctima, se había presentado de manera voluntaria en la comisaría local. Poco después fue aprehendida en el marco de una causa por presunto homicidio.

En el lugar trabajaron el fiscal subrogante N°1, Gerónimo Roggero, personal judicial, peritos y efectivos especializados, quienes llevaron adelante el relevamiento de pruebas y las actuaciones de rigor.

Durante las pericias se secuestró un cuchillo tipo carnicero con manchas rojizas compatibles con sangre. Además, fueron incautados teléfonos celulares, prendas de vestir y ropa de cama que serán sometidos a distintos análisis periciales.

La Fiscalía busca reconstruir la secuencia de los hechos y establecer las circunstancias que derivaron en el ataque. La acusada permanece alojada en una dependencia policial mientras avanzan las medidas investigativas para esclarecer el caso.

La muerte de Pamela Gauna generó una profunda conmoción en la comunidad. Familiares, amigos y miembros de la comunidad educativa expresaron su dolor a través de mensajes publicados en redes sociales.