Ocho personas involucradas en un choque en el Roque González

Fue a la altura del acceso al barrio Ex Radio Estación y ninguno de los ocupantes resultó con lesiones de gravedad.

Un accidente de tránsito ocurrido durante la mañana de este sábado sobre el Camino Roque González dejó como saldo importantes daños materiales en dos vehículos y ocho personas involucradas, entre ellas un niño de 4 años. Afortunadamente, no se registraron heridos de consideración.

El siniestro se produjo alrededor de las 9:30, a la altura del acceso al barrio Ex Radio Estación, cuando dos automóviles que circulaban en el mismo sentido colisionaron por causas que aún se investigan.

Tras recibir el aviso, personal de la Comisaría Seccional Séptima se dirigió al lugar y constató que los vehículos involucrados eran un Chevrolet Astra negro, conducido por un hombre de 29 años que viajaba acompañado por dos mujeres de 38 y 37 años y un menor de 4 años, y un Chevrolet Celta gris, al mando de un hombre de 40 años, quien estaba acompañado por otros tres hombres de 49, 39 y 30 años.

Al momento de la intervención policial, ambos rodados presentaban importantes daños en la parte frontal de la carrocería y permanecían sobre la calzada con orientación hacia el norte.

Debido a la cantidad de ocupantes y a la presencia del menor, se solicitó preventivamente la asistencia de una ambulancia del servicio de emergencias. El personal sanitario examinó a todos los involucrados en el lugar y determinó que ninguno presentaba lesiones que requirieran traslado al Hospital Regional.

De acuerdo con la información brindada por la Policía, el choque dejó únicamente daños materiales en ambos vehículos.

Mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes, los efectivos permanecieron en el sector realizando tareas de ordenamiento del tránsito y coordinando la remoción de los automóviles para restablecer la circulación en esta vía que conecta a la zona sur con barrios de la zona norte.