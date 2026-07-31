Investigan la muerte de un maquinista tras caer con una motoniveladora

El hombre realizaba tareas en la Ruta 260 cuando la máquina vial que conducía se precipitó unos 50 metros en un sector cercano a Lago Blanco.

La Fiscalía de Sarmiento investiga las circunstancias en las que un trabajador vial perdió la vida tras protagonizar un trágico accidente mientras realizaba tareas de despeje de nieve sobre la Ruta Nacional Nº 260, en cercanías de Lago Blanco.

De acuerdo con la información del Ministerio Público Fiscal, el siniestro ocurrió este jueves por la noche, entre las 21:30 y las 22:50, en el sector conocido como "Bajada de la Cancha", a la altura del kilómetro 60 de la Ruta Nacional 260, a pocos metros del cruce con la Ruta Provincial 51.

Personal de la Comisaría de Lago Blanco acudió al lugar y confirmó el fallecimiento del operador de una motoniveladora que, por causas que aún se investigan, cayó por un barranco de aproximadamente 50 metros mientras desarrollaba tareas correspondientes al Operativo Invernal.

La víctima fue identificada como Calderero, de 50 años, maquinista de la empresa Servicios Río Mayo, firma con sede en esa localidad que presta servicios para Vialidad Nacional como subcontratista de la empresa Dos Arroyos, adjudicataria del mantenimiento invernal de la Ruta Nacional 260 durante 2026.

Ante el hecho, el abogado de Fiscalía, Brian Mac Donald, dispuso que durante la mañana de este viernes personal de la Subdivisión de Policía Científica de Sarmiento se trasladara hasta el lugar para realizar una inspección ocular, efectuar pericias y tomar declaraciones a las personas que se encontraban en las inmediaciones al momento del accidente.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que, hasta el momento, no se hallaron indicios de criminalidad que permitan sospechar la comisión de un delito. La investigación apunta ahora a determinar la mecánica del siniestro y establecer qué provocó la caída de la máquina vial.

Entre las hipótesis que serán analizadas figuran un posible despiste ocasionado por las complejas condiciones de la calzada, afectada por nieve y hielo, o un eventual problema de salud sufrido por el operador mientras desarrollaba su labor.

El accidente ocurrió en uno de los tramos más complejos de la Ruta Nacional 260 durante la temporada invernal. Personas que conocen el sector señalaron que el constante tránsito de camiones que circulan hacia y desde el paso internacional Huemules compacta la nieve sobre la calzada, generando una persistente capa de hielo. Las nuevas nevadas registradas durante la jornada agravaron aún más las condiciones de circulación.

En las últimas semanas ese corredor registró varios siniestros viales. Incluso, algunos operativos de rescate se vieron seriamente dificultados por las condiciones climáticas. Días atrás, un camión que transportaba bebidas debió ser descargado parcialmente para poder ser removido, mientras que un camión cisterna cargado con gas licuado de petróleo (GLP) continúa en el lugar de un vuelco, a la espera de un operativo especial para su extracción.

Fuente: MPF Sarmiento