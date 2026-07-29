Perdió el control y despistó entre Manantial Rosales y Valle C

El siniestro ocurrió durante la noche del martes. El único ocupante del vehículo resultó ileso y solo se registraron daños materiales.

Un hombre de 37 años protagonizó un despiste con su camioneta durante la noche del martes sobre la Ruta 25 de Mayo, en el tramo comprendido entre los barrios Manantial Rosales y Sarmiento (exValle C).

El hecho se registró alrededor de las 22:45, cuando por causas que no fueron informadas el conductor de una Toyota Hilux perdió el control del vehículo, que terminó fuera de la calzada sobre el sector norte de la ruta, con orientación hacia el oeste.

Tras un llamado telefónico que alertó sobre el incidente, personal de la Comisaría de Distrito Laprida acudió al lugar y constató que el conductor era el único ocupante del rodado. Afortunadamente, no sufrió lesiones y el siniestro dejó únicamente daños materiales en la camioneta.

Durante el procedimiento, los efectivos verificaron que la documentación del vehículo se encontraba en regla. Debido a que el conductor resultó ileso, no fue necesaria la intervención de una ambulancia ni del personal de Criminalística.