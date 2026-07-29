El siniestro ocurrió durante la madrugada sobre la avenida Hipólito Yrigoyen. El conductor, de 23 años, impactó con su vehículo contra el cerco de una concesionaria y el test de alcoholemia confirmó que manejaba alcoholizado.

Chocó contra la baranda de una concesionaria y estaba alcoholizado

Un joven de 23 años protagonizó un choque durante la madrugada de hoy, cuando perdió el control del vehículo que conducía e impactó contra la baranda del estacionamiento de una concesionaria ubicada sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 2500.

El hecho se registró alrededor de las 2:38, frente a una concesionaria donde intervino personal de la Comisaría Seccional Tercera tras ser alertado sobre el siniestro.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un Hyundai i30 había colisionado contra la estructura metálica del estacionamiento, provocando daños materiales en el cerco del comercio.

Posteriormente, inspectores de Tránsito Municipal realizaron el test de alcoholemia al conductor, un estudiante de 23 años, el cual arrojó un resultado de 1,45 gramos de alcohol por litro de sangre, casi tres veces por encima del límite permitido para conductores particulares.

Como consecuencia, las autoridades labraron el acta de infracción correspondiente, según Crónica. Si bien el vehículo no fue secuestrado debido a la falta de una grúa disponible, quedó a cargo de familiares del conductor, quienes se hicieron presentes para retirarlo del lugar.