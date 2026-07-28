El siniestro ocurrió durante la tarde de este martes, a la altura de Dalle Mura. Los ocupantes de ambos rodados resultaron ilesos y la intervención policial permitió restablecer la circulación poco después.

Un choque entre dos vehículos alteró el tránsito sobre Yrigoyen

Un Renault Sandero y una Toyota Hilux protagonizaron un choque este martes alrededor de las 16 en la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y Dalle Mura.

De acuerdo con la información suministrada, ambos vehículos circulaban de sur a norte por la avenida y colisionaron mientras aguardaban en las inmediaciones del semáforo.

Personal de la Comisaría Seccional Tercera acudió al lugar para realizar las actuaciones correspondientes. Tras verificar que ninguno de los conductores presentaba lesiones, los efectivos solicitaron la documentación de ambos rodados con el fin de confeccionar el acta de choque.

El impacto ocasionó una afectación momentánea del tránsito en el sector mientras se desarrollaban las tareas policiales. Finalizada la intervención, la circulación quedó normalizada.