Confirmado: SolBus iniciará el servicio este sábado

El nuevo esquema del transporte público de pasajeros en Comodoro Rivadavia comenzará a funcionar este sábado, según confirmó el secretario de Gobierno, Sergio Bohe, quien además se refirió al conflicto que mantiene la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por el traspaso de trabajadores ante el cambio de concesión.

El funcionario explicó que durante las últimas semanas se llevaron adelante distintas instancias de diálogo impulsadas por el gremio y canalizadas a través de la Secretaría de Trabajo, ámbito en el que actualmente continúa la discusión.

En relación con la continuidad laboral de los choferes, Bohe indicó que el Municipio garantizó el traspaso de los 270 trabajadores necesarios para la primera etapa de la prestación, correspondiente a las primeras 95 unidades. Sin embargo, aclaró que el resto de las incorporaciones depende de las empresas Patagonia Argentina y MR, ya que la administración municipal interviene únicamente como poder concedente.

Asimismo, recordó que fue el propio Municipio el que promovió reuniones entre las partes luego de un período de aproximadamente 90 días sin encuentros entre las empresas y el sindicato, y consideró que la participación de la Secretaría de Trabajo permitió formalizar ese ámbito de negociación.