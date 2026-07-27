Compraron pollos por una campaña solidaria y más de 40 personas se intoxicaron

Fue en Coronel Pringles cuando decenas de vecinos se presentaron en el hospital local con diarreas, vómitos y fiebre.

Lo que este domingo comenzó como una campaña solidaria para una beba que nació con una malformación terminó en una intoxicación masiva en la localidad bonaerense de Coronel Pringles. Cerca de 40 personas tuvieron que ser atendidas en el hospital local por diarreas, vómitos y fiebre después de comprar pollos en mal estado.

Las autoridades sanitarias informaron que decenas de vecinos ingresaron al hospital local con síntomas compatibles con una intoxicación alimentaria durante la tarde de este domingo. “Desde ayer a las 18 empezamos a recibir una importante cantidad de consultas en el hospital y en servicios privados de salud”, señaló el secretario de Salud municipal, Luis González Estevarena, quien aclaró que todos coincidían en que habían consumido pollo y/o chorizos en las últimas horas.

La campaña había sido organizada para recaudar fondos destinados a una niña que atraviesa un tratamiento médico prolongado a raíz de una malformación congénita. Los productos vendidos en ese marco —pollos, chorizos y, en algunos casos, ensalada— fueron el denominador común entre quienes llegaron a la guardia del Hospital Municipal con cuadros gastrointestinales de distinta intensidad.

Según precisó González Estevarena, los síntomas registrados incluyeron vómitos, diarrea, fiebre, dolor abdominal y otros trastornos digestivos. Hasta el momento, 31 vecinos fueron asistidos formalmente por el sistema sanitario en el lapso de una hora, aunque las autoridades estiman que el número total de afectados supera las 40, al contabilizar otros casos de gastroenteritis registrados en la ciudad que no ingresaron al circuito hospitalario oficial.

La evolución del conjunto de los pacientes fue favorable, con una excepción: una persona con déficit cognitivo quedó internada, de acuerdo con el reporte oficial. El resto de los afectados recibió atención ambulatoria y fue dado de alta o derivado a seguimiento domiciliario.

Ante la magnitud del episodio, las autoridades municipales emitieron una alerta pública solicitando a todos los vecinos que hubieran adquirido pollos y chorizos en el marco de la campaña solidaria que se abstuvieran de consumirlos y los descartaran de inmediato por riesgo de intoxicación. Desde el Municipio recomendaron además que quienes hubieran ingerido los productos y presentaran vómitos, diarrea, fiebre, dolor abdominal, deshidratación u otros síntomas gastrointestinales concurrieran a la guardia del nosocomio local.

En paralelo, la Dirección de Bromatología informó las acciones tomadas desde el momento en que se detectó el problema. En primera instancia, se identificó el número de lote y la procedencia de la mercadería, y de manera preventiva se intervino el stock vinculado a ese lote en todos los componentes del menú involucrado. Al mismo tiempo, se acondicionaron muestras de los productos terminados y de las materias primas utilizadas en crudo para su envío a laboratorio, donde se realizarán los análisis correspondientes.