Conductores y delegados gremiales reportaron la medida que violaría la Ley 27.023.

Denuncian que empresas sacan la leyenda "Las Islas Malvinas son argentinas" de los colectivos

Choferes de colectivos y delegados gremiales denunciaron que empresas de transporte y el Gobierno ordenaron retirar de las unidades las calcomanías y carteles con la leyenda "Las Islas Malvinas son argentinas".

La medida generó una fuerte polémica debido a que la exhibición de la insignia está regulada por ley.

Trabajadores de diferentes líneas de colectivos, entre ellas las del Grupo DOTA, reportaron presiones y directivas explícitas para despegar los mapas y banderas alusivas de los laterales de los vehículos.

Según testimonios de choferes, la remoción de las insignias también comenzó a ejecutarse en formaciones de trenes.

La presunta orden se habría dado luego del partido de la Selección Argentina contra Inglaterra, donde los jugadores lucieron una bandera que rezaba “Las Malvinas son argentinas”.

El retiro de los adhesivos en trenes y colectivos violaría la Ley 27.023, que establece que todos los medios de transporte público de pasajeros de origen nacional deben llevar la inscripción obligatoria en un espacio visible.

La norma rige para colectivos urbanos, líneas de media y larga distancia, trenes, barcos y aeronaves que operen dentro o hacia fuera del país.