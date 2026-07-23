La mujer, que fue hallada tendida junto a su Renault Clio tras el siniestro ocurrido durante la madrugada sobre la Ruta Nacional Nº 3, fue trasladada al Hospital Alvear con fuertes dolores en el pecho.

Permanece con pronóstico reservado la conductora que volcó en la curva del Papa

La conductora que protagonizó un vuelco durante la madrugada de este jueves en la conocida curva del Papa, sobre la Ruta Nacional Nº 3, permanece internada bajo pronóstico reservado en el Hospital Alvear, luego de haber sido rescatada con fuertes dolores en el pecho.

El accidente –que tendría origen en la presencia de hielo sobre la calzada- se registró alrededor de las 5:45, en el carril con sentido sur-norte, a la altura del barrio Castelli, en la zona norte de Comodoro Rivadavia.

Tras un aviso del Centro de Monitoreo, personal de la Comisaría Distrito General Mosconi llegó al lugar y encontró un Renault Clio volcado. Junto al vehículo, la conductora permanecía tendida sobre la calzada, consciente, aunque con evidentes signos de dolor producto del fuerte impacto.

Ante la gravedad de la situación, se solicitó la presencia de una ambulancia que la trasladó de inmediato al Hospital Alvear. De acuerdo con la información oficial, la mujer continúa bajo pronóstico reservado, por lo que su evolución es seguida de cerca por los profesionales médicos.

En el lugar del siniestro trabajó personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes, con la colaboración de efectivos de la División Policial de Investigaciones (DPI) y agentes de Tránsito municipal.

Por disposición de la Fiscalía de turno, el Renault Clio fue secuestrado de manera preventiva mientras avanza la investigación para determinar la mecánica del vuelco y establecer la gravedad de las lesiones sufridas por la conductora.