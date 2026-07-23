Piden evitar los caminos alternativos y calles como Rivadavia y Dorrego

Es por la nevisca y la formación de hielo sobre la calzada. No salir si no es necesario.

Las autoridades instaron a la comunidad a evitar trayectos con pendientes pronunciadas, priorizar el uso de las arterias planas y postergar los desplazamientos innecesarios para prevenir accidentes viales en los tramos congelados.

Las condiciones meteorológicas registradas en las últimas horas en la ciudad obligaron a activar recomendaciones especiales para la circulación vehicular debido a la formación de hielo en la cinta asfáltica. Desde el área de Tránsito Municipal, el inspector Miguel Yefilaf brindó a FM La Petrolera 89.3MHz un panorama detallado sobre el estado de las calles y solicitó a los conductores extremar los cuidados, conducir a la defensiva y utilizar de manera obligatoria el cinturón de seguridad, recomendando además planificar las salidas con mayor margen de tiempo.

El personal del área operativa puso especial énfasis en desalentar el uso de los caminos alternativos de circunvalación, los cuales presentan una elevada peligrosidad por el congelamiento del suelo. En el caso del Camino Roque González —arteria que conecta la avenida Polonia con el barrio General Saavedra—, se precisó que la zona más delicada se sitúa desde el ingreso a Radio Estación en adelante, situación que se reitera en el sector histórico de los ex polvorines de la Compañía de Comunicaciones 9, donde la geografía encajonada del terreno propicia un congelamiento más veloz que en el resto del trazado.

“Les pedimos a los señores conductores que eviten circular por los caminos de circunvalación, ya sea el del barrio Pietrobelli, el Camino Centenario o el Roque González. En el Camino Centenario, el punto crítico se encuentra al pasar la calle Alsina desde Misiones, donde hay un badén y una depresión en el camino que se pone sumamente resbaladiza. Si no es estrictamente necesario salir, les pedimos que se queden en sus domicilios”, advirtió Yefilaf.

El informe técnico también desaconsejó el tránsito por arterias céntricas con pendientes pronunciadas o descensos pronunciados, mencionando puntualmente los tramos complejos de la avenida Rivadavia y la calle Rawson, como así también de las calles Dorrego y San Martín, en sus pendientes. Para suplir estos trayectos, se sugirió a la población optar por las vías más planas de la ciudad que permanecen transitables bajo condición de máxima precaución.

En ese sentido, desde el organismo municipal confirmaron que la Ruta Nacional N°3, junto con avenidas como Roca, Polonia, Portugal y Kennedy, se encuentran en condiciones de transitabilidad. Sin embargo, se reiteró el pedido de cautela a la comunidad, remarcando la importancia de adaptar la velocidad a las condiciones climáticas y evitar las zonas de pendiente para prevenir despistes o colisiones.