San Cayetano: apuñalado tras una discusión con su conviviente

La víctima sufrió una herida cortopunzante en la zona abdominal y golpes en el rostro. El presunto agresor fue detenido.

Un hombre resultó herido con un arma blanca durante una violenta discusión ocurrida en la madrugada de este miércoles en el barrio San Cayetano.

El hecho se registró alrededor de las 00:55 en la esquina de las calles conocidas como códigos 557 y 558, donde personal de la Comisaría Seccional Sexta acudió tras un llamado telefónico que alertaba sobre una agresión.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la víctima, quien manifestó que, luego de mantener una discusión con un amigo con el que convive, fue atacado con un arma blanca, sufriendo una herida cortopunzante en la región abdominal, además de presentar lesiones por golpes en el rostro.

Ante la situación, el personal policial procedió a la detención de Maicol Andrés N., señalado como el presunto autor de la agresión. El hombre quedó a disposición de la Justicia, imputado de manera provisoria por el presunto delito de lesiones con arma blanca.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Seccional Sexta, mientras la Justicia avanza con la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.