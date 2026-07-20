Provocó disturbios, escupió a los efectivos y terminó demorado

El violento episodio ocurrió este domingo por la tarde en el cruce de Avenida Roca y La Nación, tras una riña en la vía pública. El sujeto fue trasladado a la comisaría por atacar al personal que intervino en el lugar.

Este domingo a las 19:35 horas, personal de la Comisaría Seccional Tercera de Comodoro Rivadavia intervino en la intersección de la Avenida Roca y la calle La Nación a raíz de un altercado en la vía pública. Los efectivos se hicieron presentes en el lugar tras ser alertados sobre la presencia de hombres que estaban protagonizando una riña y ocasionando disturbios.

Al arribar, el personal policial intentó controlar la situación, pero uno de los masculinos involucrados comenzó a incitar a reñir a los uniformados. Lejos de deponer su actitud, el sujeto agravó su conducta, procediendo a insultar y escupir a los funcionarios que se encontraban en pleno operativo.

Frente a este accionar, la policía concretó la inmediata demora del individuo y su posterior traslado hacia la dependencia policial. El hombre fue aprehendido por infracción a los artículos 81, 104 y 161 de la Ley XV Nro. 27 del Código de Convivencia Ciudadana.