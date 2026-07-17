El damnificado aseguró que entregó las grabaciones de sus cámaras de seguridad, identificando al presunto delincuente.

Cansado de que la Policía no haga nada, "escrachó" a su vecino ladrón

Un vecino del barrio René Favaloro denunció públicamente un robo ocurrido hace 20 días y cuestionó la falta de avances en la investigación policial, pese a haber aportado imágenes registradas por las cámaras de seguridad instaladas en su vivienda.

Según relató, el hecho se produjo el pasado domingo 28 de junio y quedó registrado por el sistema de video vigilancia de su domicilio. El damnificado afirmó que decidió instalar las cámaras luego de sufrir reiterados hechos delictivos y sostuvo que el presunto autor sería un vecino del sector.

"Es vecino de la zona, está acostumbrado a robar y la Policía no hace nada. No es la primera vez que me roba, por eso tuve que poner cámaras", expresó en declaraciones a El Comodorense.

Asimismo, señaló que las filmaciones cuentan con la fecha y el horario exactos del episodio y que fueron puestas a disposición de la investigación. Sin embargo, aseguró que, transcurridos 20 días desde el robo, no obtuvo novedades sobre el avance de la causa.

"Ya pasaron 20 días y, al ver que la Policía no hace nada, lo voy a hacer público porque no me dieron respuesta de nada", manifestó.

Ante esta situación, el vecino resolvió difundir las imágenes del hecho con el objetivo de visibilizar su denuncia y reclamar una respuesta por parte de las autoridades. Cabe señalar que las afirmaciones sobre la identidad del presunto autor corresponden exclusivamente al denunciante y deberán ser corroboradas en el marco de la investigación judicial.