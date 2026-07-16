Balacera en las 1008: dos heridos y un detenido con un arma oculta

El ataque ocurrió durante la madrugada en el Sector 1. Un hombre y una mujer sufrieron heridas de bala y la Policía detuvo a un sospechoso que llevaba un revólver escondido en una zapatilla. La Fiscalía intervino en la investigación.

Un violento episodio con armas de fuego se registró durante la madrugada de este jueves en el Sector 1, Edificio 3, del complejo habitacional de las 1008 Viviendas. El hecho dejó al menos dos personas heridas de bala y culminó con la detención de un hombre que intentaba abandonar el lugar con un arma de fuego oculta en una zapatilla.

El procedimiento comenzó alrededor de las 3:35, cuando personal policial acudió tras una alerta por detonaciones. Al arribar encontró un escenario de tensión, con gritos y pedidos de asistencia para los heridos.

En el acceso al pasillo del edificio, los efectivos hallaron a Jonathan Ariel Vázquez, de 25 años, tendido sobre el suelo con heridas de arma de fuego de gravedad. A pocos metros también asistieron a Verónica Freile, de 41 años, quien presentaba un disparo en una pierna y lesiones en el rostro producto de una golpiza.

Ante la posibilidad de que los involucrados permanecieran en las inmediaciones, la Policía dispuso un cerco perimetral para controlar los movimientos en la zona. En ese operativo fue interceptado Alan Tomás Araujo, de 33 años, cuando intentaba retirarse del sector. Durante el palpado preventivo, los agentes encontraron un revólver oculto dentro de su zapatilla izquierda.

Mientras continuaban las actuaciones, los efectivos detectaron además a otras dos personas con heridas de bala, una en una pierna y otra en la muñeca derecha. Ambos optaron por retirarse por sus propios medios hacia el Hospital Regional sin brindar información sobre lo sucedido.

La Fiscalía dispuso la intervención de la División Criminalística y la Brigada de Investigaciones para avanzar con las pericias. Además, ordenó que una mujer señalada como partícipe del ataque permanezca demorada de manera preventiva en el marco del artículo 215 del Código Procesal Penal, mientras que Araujo quedó detenido por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego.