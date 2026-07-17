El ingeniero que se le plantó a Milei y lo echaron de la Bolsa

Cuando promediaba su discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Javier Milei fue interrumpido este jueves por uno de los asistentes al acto; el hombre fue invitado a mudarse de sala.

El Presidente ponía énfasis en la importancia de la ley de tierras y del ajuste cuando un asistente a la charla le señaló que el déficit fiscal se registraba “ahora” y no en un hipotético gobierno populista, a lo que el mandatario le respondió: “No, ahora hicimos el ajuste porque los malditos populistas dejaron plantada la bomba”.

“Terminala”, le pidió el espectador, que se identificó como ‘ingeniero Castellanos’ y es integrante vitalicio de la Bolsa de Comercio. Pero el Presidente se puso nervioso –como cada vez que lo contradicen- y gritó: “Voy a terminar este mandato, ser reelecto y estar cuatro años más”. “Si no te gusta, andate a Cuba”.

Ante la insistencia del hombre, que permanecía con bastón a la derecha del auditorio, Milei volvió a interrumpir su discurso y le espetó: “¿Por qué no te alquilás un salón y te vas a hablar si tenés tantas ganas? En la época en que no era presidente, daba conferencias y metía hasta a 10 mil personas. Tené una carrera si te gusta hablar tanto, kuka”.

Esa última intervención de Milei generó aplausos y gritos de apoyo en el auditorio. Tras el cruce, Castellanos fue invitado por personal de Ceremonial y Protocolo de la Presidencia a seguir el acto desde otra sala. En un primer momento, el personal de la Presidencia pidió que la propia entidad retirara al hombre, pero sus autoridades se negaron.

“Les dijimos: ‘Sáquenlo ustedes si quieren y asuman las consecuencias. Nosotros no vamos a echar a un socio’”, relató una de las personas que participó de esa conversación que destacó que no hubo insultos ni faltas de respeto.

El hombre que interrumpió el discurso de Milei

Consultado por La Nación, el ingeniero explicó: “Me han mandado a que me calle la boca, porque si no acá se arma un quilombo que no te podés dar una idea”.

“En mis 80 años de vida jamás he visto lo que está ocurriendo en el país”, dijo y amplió sus críticas al Gobierno: “Miente continuamente. La pobreza ha aumentado, las fábricas cierran, se quedan sin laburo; y este viene a hablar con teorías de mierda”, añadió Castellanos en referencia al Presidente.

El ingeniero dijo que es integrante de la Bolsa de Comercio desde hace “más de 30 años”. También cuestionó la “terrible cantidad de custodios, policías encubiertos, otros no encubiertos y tipos de civil. Lo único que faltaba era que viniera el FBI”, ironizó sobre la seguridad en el recinto.

Además, Castellanos dio su visión del país. “El mejor presidente en 50 años, cuando estaba vivo, fue Néstor Kirchner. No hablo más”.