La AFA ya aseguró una cifra récord: cuánto cobrará si Argentina gana el Mundial 2026

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 no solo la dejó a un paso del bicampeonato, sino que también le garantizó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) un premio económico histórico.

Tras eliminar a Inglaterra en semifinales, la AFA ya tiene asegurados 33 millones de dólares, monto correspondiente al subcampeón del certamen. Sin embargo, si el equipo de Lionel Scaloni derrota a España en la final del próximo domingo, el premio ascenderá a 50 millones de dólares, la mayor suma que la FIFA entregó hasta ahora a un campeón del mundo.

La diferencia entre consagrarse o quedarse con el segundo puesto es de 17 millones de dólares, por lo que la final no solo definirá la cuarta estrella para la Selección, sino también un importante ingreso para el fútbol argentino.

Un Mundial con premios récord

Para la Copa del Mundo 2026, la FIFA destinó un fondo total de 727 millones de dólares, el más alto en la historia del torneo. De ese total, 655 millones se distribuyen entre las 48 selecciones participantes según su desempeño deportivo.

La escala de premios establece:

Campeón: USD 50 millones.

Subcampeón: USD 33 millones.

Tercer puesto: USD 29 millones.

Semifinalistas: USD 27 millones.

El incremento respecto a Qatar 2022 es significativo. En aquella edición, Argentina recibió 42 millones de dólares por conquistar el título. De repetir la hazaña este año, obtendría 8 millones más, un aumento cercano al 19%.

¿Qué hace la AFA con ese dinero?

Los fondos son transferidos directamente por la FIFA a la AFA, que luego distribuye una parte entre los futbolistas y el cuerpo técnico, de acuerdo con los premios acordados antes del inicio del Mundial.

El resto del dinero se destina al funcionamiento de la institución, el desarrollo del fútbol argentino y distintos proyectos de infraestructura.

La gran final entre Argentina y España se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16:00 (hora argentina), con el sueño de conquistar un nuevo título mundial y también el mayor premio económico en la historia de la Copa del Mundo.