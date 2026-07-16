Tras una negociación encabezada por un efectivo policial, el joven desistió de su decisión y fue trasladado al área de Salud Mental del Hospital.

En medio de los festejos, se quiso tirar del puente de Km 4

Momentos de gran tensión se vivieron durante la noche del miércoles en Km 4, cuando un joven de 20 años amenazó con arrojarse desde el puente peatonal ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 3, frente al supermercado Chango Más.

La situación fue advertida a través de un llamado al Centro de Monitoreo, lo que motivó un rápido operativo en el que participaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios y personal del servicio de emergencias.

Al arribar al lugar, los uniformados encontraron al joven sentado sobre el enrejado del puente, manifestando su intención de quitarse la vida. De acuerdo con la información policial, atravesaba una compleja situación personal vinculada a una presunta ruptura sentimental.

La intervención fue encabezada por el sargento primero Alejandro Torres, quien asumió el rol de negociador. Mediante técnicas de escucha activa y diálogo persuasivo, logró generar un vínculo de confianza que permitió que el joven desistiera de su decisión y descendiera del puente sin sufrir lesiones.

Una vez resguardado, fue asistido por personal médico y trasladado de manera preventiva al área de Salud Mental del Hospital Regional, donde recibió atención y contención especializada.

La Fiscalía de turno fue informada sobre lo sucedido y no dispuso medidas judiciales.