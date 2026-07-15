La exactriz del cine para adultos volvió a cuestionar al equipo de Lionel Messi.

Mia Khalifa hizo un video con otro polémico comentario sobre la Selección argentina

Horas previas al partido que la Selección argentina disputará contra Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, la exestrella del cine para adultos, Mia Khalifa, cargó en contra del equipo de Lionel Messi.

La influencer compartió un video en su cuenta de X para manifestar su oposición al conjunto local y generó una revolución en las redes. La mayoría de las respuestas fueron negativas.

Cómo es el video de Mia Khalifa que publicó para criticar a la Selección

Khalifa compartió un clip en el que quiso dejar en claro que le daba lo mismo tener una u otra camiseta con respecto a uno de los equipos que va a jugar la final.

Por eso, la exfigura del mundo de los videos triple x lucía la camiseta de España, pero abajo de esa usaba una remera que decía en inglés “amo a París”, en referencia a Francia.

El video, además, lo acompañó con una frase que cayó muy mal en una buena cantidad de usuarios. “Sepan que estoy preparada para ir en contra de Argentina sin importar qué pasa hoy”, escribió, antes del encuentro que, finalmente, ganaron los de Lamine Yamal.

Luego, Khalifa también compartió un comentario de una usuaria que la alentó por la manera de exponer su pensamiento. “Una verdadera hater. Amo”, decía.

Uno de los primeros mensajes en su contra en multiplicarse tuvo que ver con la superstición deportiva de los argentinos. “Anulo mufa”, fue la frase que se repitió en varias cuentas, ya que La Scaloneta todavía no jugó contra Inglaterra.

Además, hubo infinidad de comentarios en contra de Mia Khalifa. “Si digo lo que pienso, me suspenden”; “¿Qué te pasa? ¿Qué tenés contra nosotros?“; ”Solo sabé que estás en el lado equivocado"; “A nadie le importa tu opinión”; “Hicimos famosas a las personas equivocadas”; fueron algunos de los mensajes.