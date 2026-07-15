Valentina Cervantes explicó por qué no deja a sus hijos cantar contra Inglaterra

La pareja de Enzo Fernández contó que Benjamín nació en Londres y que Olivia considera a Inglaterra como su hogar. "Es un país que nos dio mucho", afirmó.

En la previa de la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra, Valentina Cervantes sorprendió al revelar que en su familia hay una regla especial: sus hijos no participan de los clásicos cantos contra el seleccionado inglés.La pareja de Enzo Fernández explicó que la decisión está vinculada a la historia familiar. Desde que el mediocampista se incorporó al Chelsea, viven en Londres y sus hijos mantienen un fuerte vínculo con ese país. Incluso, Benjamín nació allí y Olivia ya lo siente como su hogar.

"A mí me pasa que Benja, mi hijo, nació allá, así que no lo dejamos saltar tampoco", contó entre risas durante una entrevista con Aires de Santa Fe, al ser consultada por el tradicional canto de cancha: "El que no salta es un inglés".

Sobre su hija mayor, agregó: "Olivia también. Ella dice: 'Es donde yo vivo'. Son niños y lo hablan desde un lado inocente, así que para ellos también es raro".

Cervantes aclaró que la postura no responde a una cuestión futbolística, sino al deseo de evitar que los chicos asocien el partido con un enfrentamiento hacia el país donde crecieron en los últimos años.

"El partido nosotros lo vivimos así... Inglaterra es el lugar donde vivimos desde hace tres años. Va a ser un encuentro muy lindo", expresó.

Cuando le señalaron que no se trata de una enemistad con el pueblo inglés, coincidió de inmediato: "No, cero. También es un país que a nosotros nos dio mucho".

De esta manera, mientras millones de argentinos viven la previa con la intensidad propia de un clásico mundialista, en la familia de Enzo Fernández buscan transmitirles a sus hijos que es posible alentar a la Selección con pasión, sin convertir el fútbol en un motivo de enfrentamiento con el lugar que hoy también sienten como parte de su vida.