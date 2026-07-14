Fue 2-0 con goles de Oyarzabal y Pedro Porro. El domingo definirá el título frente al ganador del cruce entre Argentina e Inglaterra.

España derrotó a Francia y es finalista de la Copa del Mundo

España escribió un nuevo capítulo en su historia mundialista al vencer 2-0 a Francia en la primera semifinal del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Con este resultado, el equipo dirigido por Luis de la Fuente aseguró su lugar en la final del próximo domingo, donde enfrentará al ganador del duelo entre Argentina e Inglaterra.

El encuentro se disputó en el AT&T Stadium de Dallas y mostró a una selección española superior y efectiva en los momentos decisivos. Francia buscó hacerse fuerte con la jerarquía de sus principales figuras, pero no logró romper la defensa rival ni encontrar la claridad necesaria en ataque.

La apertura del marcador llegó a los 21 minutos del primer tiempo. Tras una infracción de Lucas Digne sobre Lamine Yamal dentro del área, el árbitro sancionó penal y Mikel Oyarzabal convirtió para establecer el 1-0.

Con la desventaja, el conjunto francés adelantó sus líneas y buscó el empate, aunque se encontró con una defensa bien organizada y con dificultades para conectar a sus principales atacantes. Kylian Mbappé tuvo escasa participación y cayó varias veces en posición adelantada.

En el complemento, España amplió la diferencia a los 57 minutos. Pedro Porro inició la jugada con un pase hacia Dani Olmo, continuó su recorrido, recibió la devolución dentro del área y definió con un remate que dejó sin respuestas al arquero Mike Maignan, decretando el 2-0 definitivo.

Con este triunfo, España disputará la segunda final de su historia en una Copa del Mundo, tras la que ganó en 2010 en Sudáfrica. La definición se jugará el domingo a las 16:00 (hora argentina) en el MetLife Stadium, donde enfrentará al vencedor de la semifinal que este miércoles protagonizarán Argentina e Inglaterra.

Francia, en tanto, jugará el partido por el tercer puesto del Mundial, el sábado en Miami.