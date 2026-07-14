El Gobierno de Milei acordó prohibir mensajes sobre Malvinas

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que no se permitirá ingresar al estadio con camisetas, banderas u otros elementos que lleven la consigna "Las Malvinas son argentinas", al considerar que se trata de contenido político alcanzado por las restricciones acordadas para el encuentro.

El Gobierno nacional confirmó que durante el partido entre Argentina e Inglaterra estará prohibido ingresar al estadio con camisetas, banderas u otros elementos que exhiban la consigna "Las Malvinas son argentinas".

La definición fue expresada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, durante una entrevista en la que un periodista le consultó si una persona podría acceder a la cancha con una remera que llevara esa inscripción.

Monteoliva explicó que las medidas acordadas para el operativo establecen la prohibición de ingresar con elementos que contengan "mensajes de odio" o "contenido político". En ese marco, ubicó la consigna sobre las Islas Malvinas dentro de las expresiones alcanzadas por esa restricción.

La ministra indicó que esas son las medidas adoptadas para el encuentro y manifestó su expectativa de que puedan aplicarse "sin traumatismos".